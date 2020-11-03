03 Ноября 2020
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Суд по делу &quot;тагильского стрелка&quot; Александра Борисова (2020) | Фото: Накануне.RU

Родственники убитого из винтовки 8-летнего тагильчанина требуют пожизненное для "стрелка"

Сегодня, 3 ноября, в Свердловском областном суде начался процесс по делу об убийстве ребенка в Нижнем Тагиле.

На скамье подсудимых оказался Александр Борисов. По данным следствия, 4 августа прошлого года пьяный Борисов устроил стрельбу из винтовки и ранил 8-летнего мальчика, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы ребенок скончался в больнице.

Борисову вменили сразу две статьи УК РФ – "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". Мужчина был арестован.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня перед заседанием родственники погибшего ребенка заявили, что не сомневаются в виновности Борисова. Они потребовали для него пожизненного заключения.

Суд по делу "тагильского стрелка" Александра Борисова(2020)|Фото: Накануне.RU

убитый мальчик(2020)|Фото: Накануне.RU

На заседании прокурор заявила, что пневматическая винтовка была переделана под более мощное оружие и по характеристикам стала похожа на охотничье. Борисов знал об этом. Он не зарегистрировал ее и хранил незаконно. В день трагедии с Борисовым был его знакомый и несовершеннолетний ребенок. Они стреляли по очереди. При этом руководил всем Борисов.

За деревьями, возле которых они стреляли по пустым банкам, играли около девяти детей. В итоге несовершеннолетний промахнулся из винтовки Борисова и попал одному из детей в голову.

Сам Борисов не стал отвечать на вопрос, признает ли он себя виновным.

Мать погибшего Анна Коркунова рассказала, что в тот вечер ребенок очень просился гулять. Его долго не было, а потом она узнала, что его застрелили. По ее словам, когда она прибежала на место, Борисов пил пиво, а затем скрылся.

Отец ребенка Антон Коркунов сообщил, что Борисов пытался их успокаивать. Когда обвиняемый пытался уйти, то родитель с другими мужчинами хотел его задержать, но тот скрылся в лесу. Затем сына госпитализировали, и через несколько месяцев он скончался, не приходя в сознание.

бабушка убитого мальчика(2020)|Фото: Накануне.RU

Адвокат подсудимого(2020)|Фото: Накануне.RU

На заседании прокурор попросила продлить арест Борисова на шесть месяцев. Сам он извинился перед родителями и назвал случившееся "нелепой ситуацией". При этом обвиняемый попросил отпустить его из-под ареста.

Судья Александр Ладин принял решение продлить арест на шесть месяцев - до 20 апреля 2021 года. Заседание отложили до 5 ноября.

Родители и бабушка убитого мальчика(2020)|Фото: Накануне.RU

Суд по делу "тагильского стрелка" Александра Борисова(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, тагильского стрелка задержали после личного указания председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После смерти мальчика Борисов находился на свободе, но глава СКР обратил внимание на эту ситуацию.

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Родственники убитого из винтовки 8-летнего тагильчанина требуют пожизненное для "стрелка"

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Теги: Борисов, ребенок, стрелок, суд, Нижний Тагил



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