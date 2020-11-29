Проверку доходов российских пенсионеров опровергли в ПФР и Минтруде

Минтруд и Пенсионный фонд России не планируют проводить проверку доходов пенсионеров, сообщили ТАСС члены Общественного совета Минтруда.

По словам ректора Российского государственного социального университета, члена Общественной палаты, члена Общественного совета Минтруда Натальи Починок, пенсии и дополнительные доходы между собой не связаны.

Кроме того, первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что ПФР никаких проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов проводить не планирует.

Ранее о том, что в 2021 году пенсионеров начнут проверять на наличие других доходов, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее данным, также проверят получателей "северных" доплат и тех, кто получает начисленную ПФР пенсию, но проживает за границей.