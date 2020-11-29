В Екатеринбурге полиция проверяет жесткое задержание девушки инспекторами ДПС

В Екатеринбурге полиция начала проверку после появления в Сети ролика с жестким задержанием женщины сотрудниками ДПС.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент произошел 25 ноября вечером на ул. 8-го Марта.

Девушка, управлявшая автомобилем Тойота, попыталась скрыться от сотрудников ГИБДД. Выяснилось, что она не имеет водительских прав.

"Автомобилистка вела себя неадекватно, оказала сопротивление стражам порядка. В связи с чем, им пришлось применить физическую силу", - рассказал Горелых.

Он добавил, что будет дана оценка, в том числе и объективности принятых инспекторами ДПС мер. В отношении нарушительницы составлены административные материалы.