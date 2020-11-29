В России за сутки выявлено еще более 26 тысяч случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявлено 26 683 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Москве суточный прирост составил 6798, в Петербурге - 3701.

В УрФО больше всего заболевших выявлено в Свердловской области – 381. В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 272 человека, в ХМАО – 217, в ЯНАО – 198, в Тюменской области – 161, в Курганской – 106.

Всего в стране выявлено уже 2 269 316 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 459 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 39 527 человек.

В связи с выздоровлением выписано 21 987 человек. таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 761 457 человек.