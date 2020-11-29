Умер заболевший COVID-19 бывший президент РАН Фортов

На 75-м году жизни скончался академик Владимир Фортов, возглавлявший с 2013 по 2017 год Российскую академию наук.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РАН, Фортов болел коронавирусом.

Фортов - советский и российский физик. В 1996—1997 годах занимал пост заместителя председателя Правительства РФ; министр науки и технологий РФ, председатель Государственного комитета РФ по науке и технологиям (1996—1998).

В феврале 2017 года Фортов получил поддержку президиума РАН для переизбрания на пост президента академии на новый срок. Выборы должны были пройти в конце марта. Однако непосредственно перед выборами Фортов снял свою кандидатуру. По некоторым данным, такому решению предшествовала его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.