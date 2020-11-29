Российских пенсионеров предупредили о проверке доходов в 2021 году

В 2021 году пенсионеров начнут проверять на наличие других доходов, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Также проверят получателей "северных" доплат и тех, кто получает начисленную ПФР пенсию, но проживает за границей.

Как сообщает "Прайм", эксперт рассказала, что Счетная палата выявила нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. Поэтому теперь будет проведена проверка на предмет правильности выплат пенсий.

По словам Швец, выявятся те, "кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные".

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов отказал работающим пенсионерам в индексации выплат и разъяснил позицию Минфина. Он считает более справедливым поддержать неработающих пенсионеров.

"Здесь вопрос справедливости, когда пенсионер получает и зарплату, и пенсию и вы предлагаете еще индексировать ее, - это не совсем справедливо", - заметил министр финансов РФ.