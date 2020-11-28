28 Ноября 2020
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Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, кому будут выданы бесплатные лекарства от COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел первый после выборов прямой эфир, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона продолжил традицию своего предшественника Максима Решетникова - ведение прямых эфиров в социальных сетях. Правда, менил площадку. Если предыдущий губернатор вел прямой эфир в Instagram, то Дмитрий Махонин общается с жителями края через социальную сеть "ВКонтакте".

По его словам, до начала прямого эфира ему поступило свыше 600 вопросов. Часть вопросов касается медицины и новой коронавирусной инфекции, второй блок вопросов - по достройке проблемных объектов и помощь обманутым дольщикам. Также прикамцев интересует как обстоят дела с общественным транспортом.

Начал конференцию губернатор с ответов на вопросы, связанные с COVID-19. В частности он коснулся темы выдачи бесплатных лекарств пациентам.

"В Пермском крае уже начата выдача бесплатных лекарственных препаратов и бесплатную помощь получают люди, которые лечатся на дому от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Были сложности по их закупке, поскольку все регионы одномоментно начали приобретать эти препараты. Возникла большая нагрузка на производителя. Но мы справились. Препараты будут выдаваться по назначению врача, никуда за ними ходить не надо. Условиями для получения станет выявленная коронавирусная инфекция, внебольничная пневмония", - заявил он.

Примерно 12,5 тыс. больных будут обеспечены этими препаратами. Выдаваться лекарства будут на пять дней с возможностью продления курса лечения.

Также губернатор призвал не заниматься самолечением и выразил надежду, что это решение поможет снизить нагрузку на больницы.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, кому будут выданы бесплатные лекарства от COVID-19

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Теги: Дмитрий Махонин, онлайн конференция, бесплатные лекарства, коронавирус



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