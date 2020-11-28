ТМК создает центр мониторинга и реагирования на кибератаки

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в партнерстве с компанией "Ростелеком-Солар" реализует масштабный проект по созданию корпоративного центра мониторинга и реагирования на кибератаки Security Operations Center (SOC). Центр будет отслеживать угрозы безопасности и предотвращать атаки на инфраструктуру всех ключевых предприятий и информационных систем компании, сообщает пресс-служба ТМК.

Работа SOC в ТМК будет строиться по гибридной модели. ТМК обеспечивает аппаратные мощности, организует сбор данных о состоянии офисной и производственной IT-инфраструктуры, определяет приоритеты для мониторинга и реагирует на инциденты. В свою очередь, сотрудники Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар" отслеживают события информационной безопасности, определяют их критичность, анализируют причины и возможные последствия, оповещают компанию об инцидентах и предлагают решения.

К центру мониторинга уже подключены несколько предприятий ТМК, исполнительный аппарат и центры обработки данных. Базовое подключение и запуск первой очереди уникальных и проверенных на практике отраслевых сценариев занял всего 6 недель. За это время была полностью обследована инфраструктура предприятий, подключены к мониторингу ключевые источники информации о событиях информационной безопасности, сценарии адаптированы к бизнес-процессам, принятым в организации.

Чтобы гарантировать ТМК самую актуальную и полную информацию о новых киберугрозах, собирающая такие данные платформа кибербезопасности Solar JSOC была интегрирована с аналогичной платформой, существующей в ТМК. Таким образом, сейчас компании осуществляют двусторонний обмен данными, что взаимно обогащает их базы индикаторов компрометации информационных систем и помогает выявлять атаки на самом раннем этапе.