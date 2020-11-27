28 Ноября 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Минздраве рассчитывают, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе-феврале

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделал прогноз о начале массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Как сообщают "РИА Новости", в больших объемах прививки начнут делать в январе-феврале.

"Вакцинация уже началась. Она идет. Сейчас идет полным ходом масштабирование производства", - заявил он, подчеркнув, что вакцинация будет проводиться только при согласии пациента и с соблюдением принципа добровольности.

Также он напомнил о группах риска, в которые входят медицинские работники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, пожилые люди, а также граждане с сахарным диабетом, ожирением и гипертонией. Он ожидает, что количество людей, прошедших вакцинацию, в 2021 году достигнет нескольких десятков миллионов.

Отметим, что 26 ноября Роспотребнадзор объявил о начале третьей, пострегистрационной фазы испытаний вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор". Первой зарегистрированной вакциной стала вакцина "Спутник V" центра Гамалеи.

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В Минздраве рассчитывают, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе-феврале

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Теги: вакцина, коронавирус, производство, михаил мурашко, массовая вакцинация



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