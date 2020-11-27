Пригожин обвинил оппозицию в алчности и жажде власти

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает о поступившем от испанской газеты El País запросе к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Шеф-корреспондент московского бюро издания Мария Саукильо поинтересовалась, почему Евгений Пригожин подал иски в суд на Навального и Соболь.

Из ответа Пригожина следует, что судебные иски никак не связаны с политикой. Речь идет об оскорблении предпринимателя лично и, соответственно, о защите его чести и достоинства. Кроме того, Пригожин отметил алчность и жажду власти, свойственную вышеупомянутым российским оппозиционерам.

"Ответчики в этих делах - не стоящие внимания, истеричные, алчные существа, не имеющие никаких идеологических основ, ничего, кроме желания хапнуть либо кусочек власти, либо денег здесь и сейчас", - подчеркнул Пригожин.

Бизнесмен пояснил, что он борется с "банальными уличными хамами", и никакой политической подоплеки здесь нет.

"Они много лет занимались оскорблениями и хамством в мой адрес", - констатировал Пригожин.