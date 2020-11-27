27 Ноября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2013) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске награждены представители талантливой молодёжи

Губернатор Югры Наталья Комарова в формате видеоконференции провела встречу с победителями второго сезона конкурса "Молодёжный управленческий резерв Уральского федерального округа – команда Урала" и лауреатами премии главы региона. Награды получили представители Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Развиваясь, получая новые, востребованные компетенции, вы создаёте проекты, призванные помогать людям, менять жизнь к лучшему, - сказала Комарова. – Например, проект Дениса Валеева – молодого учёного, аспиранта – оценила компания "Роснефть"- он разработал цифровой алгоритм, позволяющий автоматизировать работу сотрудников геологических служб нефтегазодобывающих предприятий".

Губернатор также отметила проект "Вместе мы сможем больше", который реализует жительница Нижневартовска Алёна Игумнова. Он направлен на физическую адаптацию детей с инвалидностью. В рамках его реализации проводятся занятия по физической культуре и спорту в школах и детских садах. Во время встречи состоялась торжественная церемония вручения дипломов лауреатам премии главы региона в целях поощрения и поддержки талантливой молодёжи.

За успехи в научно-техническом творчестве награждены Бека Геденидзе, Денис Валеев, в предпринимательстве и управлении – Лейла Шыхыева. За развитие медиа пространства и информатизации награду получил Николай Терещенко, за формирование здорового образа жизни молодёжи – Алёна Игумнова, за творческую деятельность – Тагир Тагиров, Кадир Тагиров.

Всего в нынешнем году участниками конкурса стали более 4 тыс. человек в двух потоках – "Будущий управленец" для старшеклассников и студентов от 17 лет и "Молодой профессионал" – молодые люди до 35 лет.

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В Нижневартовске награждены представители талантливой молодёжи

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Теги: талантливая молодёжь, Нижневартовск, награда



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