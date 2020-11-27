В Нижневартовске высоко оценили уровень адаптации трудовых мигрантов и членов их семей

В Нижневартовске на заседании Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма поговорили о взаимодействии муниципальных органов власти с национальными общественными объединениями и религиозными организациями. В частности, речь шла о социокультурной адаптации трудовых мигрантов и членов их семей, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам лидеров национальных общественных объединений, сегодня в городе созданы все условия для реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. На базе ряда образовательных организаций открыты классы по изучению родного языка (речь идет о языках народов, представители которых проживают в Нижневартовске). На базе Центра национальных культур работает Консультационный пункт по адаптации трудовых мигрантов (где специалистами различного профиля оказывается консультативная помощь).

Оказываются финансовая (выделенные денежные средства идут на реализацию социально значимых для города и его жителей проектов по сохранению и развитию этнокультурного многообразия) и имущественная поддержка (в 2020 г. её получили 14 организаций, а общая площадь муниципальных помещений, предоставленных в безвозмездное пользование, превысила прошлогодние показатели и составила 5,7 тыс. "квадратов").

Религиозные организации также активно сотрудничают с трудовыми мигрантами, приехавшими в Нижневартовск из стран СНГ. Работа по разъяснению основ традиционного ислама – одно из направлений деятельности мусульманских религиозных организаций в части профилактики экстремизма. Представители духовенства на протяжении многих лет тесно взаимодействуют с органами правопорядка и муниципальной власти. Результат такой работы – укрепление межконфессиональных отношений в гражданском обществе. Члены комиссии положительно оценили деятельность национальных общественных объединений и религиозных организаций в части социокультурной адаптации/интеграции трудовых мигрантов и членов их семей.