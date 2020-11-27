27 Ноября 2020
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коллаж, руки, круговая порука, коррупция (2018) | Фото: Накануне.RU

УФАС проверит договор ЕМУП "Водоканал" на юруслуги за 12 млн

УФАС проверит конкурс ЕМУП "Водоканал" на оказание юридических услуг. Победителем в нем стала компания, адвоката которого подозревали во взяточничестве.

Цена оказания юридических услуг была установлена "Водоканалом" в размере 12 млн руб. Согласно тендерной документации, размещенной на сайте госуслуг, основными критериями отбора являются высокий уровень компетенции работников юридической компании и деловая репутация.

Подпункт 5 раздела 2 документации гласит: "исполнитель не должен привлекать к работе сотрудников, в отношении которых есть сведения о возбуждении уголовных дел и дел об административных правонарушениях по фактам нарушений профессиональной деятельности, сведения о неснятой или непогашенной судимости за преступления против личности, преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти и общественной безопасности, а также в отношении сотрудников должна отсутствовать любая другая публичная негативная информация".

Незаконный контракт ЕМУП "Водоканал"(2020)|Фото: Источник Накануне.RU

Однако о компании "Хренов и Партнеры" широкой общественности известно, например, то, что ее партнер и адвокат Игоря Николаенко еще в начале года был арестован. Следствие считает его посредником при передаче взяток на 25 млн. О ходе дальнейшего расследования в СМИ с тех пор не сообщалось.

В УФАС обратился руководитель компании "Юридический Альянс - Правоинвест" Антон Войнов. В комментарии нашему изданию он заявил о том, что ЕМУП "Водоканал" может быть замешан в коррупции, и именно поэтому конкурс выиграла компания, вероятно, не соответствующая требованиям.

Незаконный контракт ЕМУП "Водоканал"(2020)|Фото: Источник Накануне.RU

"Кстати, мы предлагали сумму в два раза в меньше, чем в тендере. Мы сейчас обжалуем это решение. Также обратились в антимонопольную службу", - заявил Войнов.

В юридической компании "Хренов и партнеры" нашему изданию отказались комментировать факт сделки.

В пресс-службе "Водоканала" корреспонденту Накануне.RU заявили, что конкурс и его итоги соответствуют всем требованиям.

"Торги проведены в соответствии с 223-ФЗ и Положением МУП "Водоканал" о закупках. Уведомление о подаче жалобы в антимонопольный орган другими участниками торгов в МУП "Водоканал" не поступало. Если такая жалоба подана, то антимонопольным органом будет дана оценка законности торгов", - заключили в инстанции.

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УФАС проверит договор ЕМУП "Водоканал" на юруслуги за 12 млн

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Теги: ЕМУП Водоканал, УФАС, нарушения, коррупция



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