27 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Киберпреступность (2017) | Фото:jingyan.baidu.com

Свердловские полицейские раскрыли схемы мошенников в онлайн-играх

ГУ МВД по Свердловской области совместно с Уральским Банком России и молодежной библиотекой имени Владислава Крапивина провели онлайн-семинар. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, мероприятие было посвящено безопасности детей в интернет-пространстве.

По его данным, к видеоконференции подключилось 18 детских библиотек, в том числе из Екатеринбурга, Алапаевска, Новой Ляли, Верхней Синячихи и Туринска. Всего урок безопасности прослушало 170 школьников. В доступной для подрастающего поколения форме начальник отделения по борьбе с мошенничествами УУР ГУ МВД по Свердловской области майор полиции Сергей Хван рассказал об угрозах, которые могут подстерегать на просторах всемирной паутины.

Было отмечено, что чаще всего киберпреступники знакомятся с будущими жертвами в соцсетях или во время онлайн-игр, предлагая либо купить раскрученный аккаунт, либо помочь что-то приобрести к игре. Как правило, деньги на развлечения подростки берут у родителей. А те, в свою очередь, узнают о том, что их ребенок что-то купил в интернете, уже постфактум, когда приходит сообщение от банка. Мошенники, как правило, просят перевести суммы, не превышающие тысячу рублей, чтобы в случае задержания отделаться штрафом, а не уголовной статьей.

дело о мошенничестве, задержание(2018)|Фото: Н.В.Горелых

"Представитель МВД дал учителям и их воспитанникам советы, как не стать жертвой мошенников, которыми зачастую выступают другие подростки, рекомендовав надежно защищать свои аккаунты. Учитывая современные реалии, специалисты не рекомендуют открывать на имя ребенка банковскую карту, а если она уже есть, установите суточный лимит, чтобы ребенок не мог потратить сразу все средства. Не следует вступать в переписку с неизвестными пользователями, которые могут предложить участие в различных сомнительных проектах или покупках.

И самое главное правило – никому и ни под каким предлогом недопустимо сообщать свои персональные данные и коды банковских карт. Эти простые советы могут реально обезопасить несовершеннолетних и их семьи от проблем. Важно, чтобы родители понимали не только возможности, предоставленные интернетом для развития ребенка, но и осознавали опасности, которые он несет", - резюмировал полковник Горелых.

Состоявшийся семинар был записан на видео. В дальнейшем материалы урока безопасности планируется использовать на родительских собраниях и на классных часах для профилактики мошенничеств.

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Свердловские полицейские раскрыли схемы мошенников в онлайн-играх

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Теги: полиция, мошенники, интернет



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