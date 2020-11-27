27 Ноября 2020
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Происшествия Южный ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

По делу о гибели участника родительского чата задержана супружеская пара

По делу о смерти волгоградца после конфликта в родительском чате задержаны предполагаемые инициаторы расправы - супружеская пара, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По версии следствия, главным подстрекателем стала женщина, которую оскорбили сообщения в чате.

Напомним, отец 12-летней школьницы Роман Гребенко умер в больнице, не приходя в сознание, после того, как муж и брат одной из родительниц пришли отомстить ему за обиду.

Сообщалось, что уголовное дело в отношении Арсена Мелконяна, нанесшего смертельные удары Гребенюку в здании "Сбербанка", передано в СУ СК России по Волгоградской области. Вступившемуся "за честь сестры" уроженцу Армении грозит до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемый в избиении риелтора арестован. Ему вменяют ч.4 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Его сестре будет предъявлено обвинение в подстрекательстве и пособничестве причинению тяжкого вреда здоровью, ее мужу - в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Муж подстрекательницы конфликта задержан, следствие будет добиваться его ареста. У его жены на иждивении двое маленьких детей, поэтому следствие оставит ее на свободе под запрет определенных действий.

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По делу о гибели участника родительского чата задержана супружеская пара

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Теги: волгоград, родительский чат, убийство



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