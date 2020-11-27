122: В России создадут единый номер обращений по COVID-19

Российское правительство введет в регионах единый номер 122, по которому можно будет без ожидания связаться с врачами в связи с коронавирусом, передает РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

О проблеме недозвона до поликлиник и call-центров по COVID-19 говорят и граждане, и СМИ, даже Владимиру Путину на одном из последних совещаний по коронавирусу сообщили, что дозвониться и сообщить о своем состоянии бывает нереально. Президент потребовал решить проблему.

В правительстве проанализировали ситуацию и сделали вывод, что в регионах с единым call-центром с использованием бота и маршрутизацией звонков дела обстоят гораздо лучше.

По словам Чернышенко, единый номер 122, который вводится в различных регионах, "позволит организовать оперативную маршрутизацию звонков по COVID-19 — в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы".

"Мы готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. При нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека", — сообщил Чернышенко.

Сейчас к работе номера 122 подключились только 27 регионов.