27 Ноября 2020
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Общество В России
(2020) | Фото: permkrai.ru

122: В России создадут единый номер обращений по COVID-19

Российское правительство введет в регионах единый номер 122, по которому можно будет без ожидания связаться с врачами в связи с коронавирусом, передает РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
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О проблеме недозвона до поликлиник и call-центров по COVID-19 говорят и граждане, и СМИ, даже Владимиру Путину на одном из последних совещаний по коронавирусу сообщили, что дозвониться и сообщить о своем состоянии бывает нереально. Президент потребовал решить проблему.

В правительстве проанализировали ситуацию и сделали вывод, что в регионах с единым call-центром с использованием бота и маршрутизацией звонков дела обстоят гораздо лучше.

По словам Чернышенко, единый номер 122, который вводится в различных регионах, "позволит организовать оперативную маршрутизацию звонков по COVID-19 — в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы".

"Мы готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. При нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека", — сообщил Чернышенко.

Сейчас к работе номера 122 подключились только 27 регионов.

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122: В России создадут единый номер обращений по COVID-19

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Теги: call-центр, коронавирус, единый телефон



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