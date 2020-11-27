Челябинский облсуд отказал в УДО организатору массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо"

Челябинский областной суд отказал организатору массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" Александру Гирю в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Областной суд оставил без изменения постановление Копейского городского суда от 2 сентября 2020 года, отказавшего Гирю в УДО.

Напомним, Гирь в соучастии с другими лицами организовал массовые беспорядки при проведении 29 августа 2010 года рок-фестиваля "Торнадо". Накануне фестиваля у любителей рок-музыки возник конфликт с Гирем и Назаряном, переросший в обоюдную драку. После этого Гирь и еще четверо соучастников в день проведения мероприятия организовали массовые беспорядки. Гостей избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты. Некоторым из потерпевших был причинен различный вред здоровью.

Гирь скрывался от органов предварительного следствия и был задержан в июне 2016 года в аэропорту Шереметьево.

В сентябре 2018 года Челябинский областной суд признал Александра Гиря виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе и приговорил к 6 годам в колонии общего режима. В марте 2019 года Верховный суд РФ оставил приговор в силе, признав его законным и обоснованным.

В настоящее время неотбытый срок составляет 2 года 10 месяцев.