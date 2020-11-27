Эксперт: Выборы нового президента ВФЛА ничего не решат

30 ноября состоятся выборы президента и президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Бывший глава ВФЛА Евгений Юрченко хоть формально и остался исполнять свои обязанности до выборов, но уже с 13 июля федерацией фактически никто не управляет.

И вот в списке очередных "спасателей", претендентов на кресло президента организации, числятся в данный момент пять человек: известный спортивный менеджер Михаил Гусев, президент Федерации триатлона России Пётр Иванов, председатель Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов, олимпийская чемпионка по бегу, старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта МГУ Ирина Привалова и организатор ряда студенческих легкоатлетических соревнований Андрей Шляпников. Кроме этого, в списке кандидатов в президиум ВФЛА числятся более 50 человек.

Спортивный эксперт, член экспертного совета по физической культуре и спорту при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, экс-член президиума ВФЛА Алексей Кустов не считает, что выборы станут переломным моментом в затяжном кризисе в российской лёгкой атлетике, а также имеет вопросы к кандидатам. Его экспертное мнение – для Накануне.RU:

– Я хотел бы сказать, что независимо от того, кто победит на выборах, лучше не станет. Мне лично, к примеру, непонятна кандидатура Петра Иванова, кто его лоббирует? По моей информации, якобы на уровне окружения Олега Матыцина (министр спорта РФ, – прим.) звонят кандидатам и ненавязчиво убеждают отказаться от выборов.

Самое главное, на мой взгляд, что должны были предпринять сам Матыцин и министр юстиции РФ – отозвать лицензию Всероссийской федерации лёгкой атлетики, хотя бы на год. О чём я говорил ещё в 2015-2016 годах, что мы сами должны у себя навести порядок, а мы плетёмся, нас не допускают, а мы всё равно лезем. К сожалению, не учтя уроки.

Из этих кандидатов четыре человека имеют непосредственное отношение к спорту. Конечно, это плюс. Но нужно понимать, что уровень спортсмена здесь имеет не самое главное значение, потому что спорт – это одно, а политика – совсем другое.

Стоит также отметить, что именно международная система, а не, к примеру, Виталий Мутко (экс-министр спорта РФ с 2012 по 2016 год, – прим.), пожизненно отстранила Валентина Балахничёва (экс-президент ВФЛА, возглавлявший федерацию с 1990 по 2015 год, – прим.) от деятельности под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ныне – World Athletics, – прим.). Не министры, не он сам ушёл, а международная система. После ухода Балахничёва в ВФЛА не было международного аудита. Почему?!

Что касается опубликованного на днях отчёта председателя контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА Игоря Голованова, где рассказывается о серьёзных нарушениях в расходовании бюджетных средств в национальной команде, то к нему можно по-разному относиться. Но давайте вспомним, к примеру, Валентина Маслакова (бывший главный тренер сборной России по лёгкой атлетике, – прим.), у которого якобы жильё в Испании, или того же Балахничёва, у которого вроде бы в Монако были арестованы около 1,8 млн евро – откуда такие деньги? Не могу сказать о достоверности данного отчёта, достоверность может предоставить Следственный комитет РФ или Федеральная служба безопасности РФ. Напомню, что в 2015 году Следственный комитет РФ под руководством Александра Бастрыкина возбудил два уголовных дела против Григория Родченкова (информатор Всемирного антидопингового агентства, – прим.) и против руководящих сотрудников ВФЛА. И тишина. Французы уже наказали Балахничёва, дав ему три года тюрьмы, также наказан и бывший тренер сборной России по лёгкой атлетике в беге на длинные дистанции Алексей Мельников. Напомню, чиновники обвинялись в получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

Я думаю, что на этих выборах будет совершён политический ход. На мой взгляд, заставят проголосовать за Иванова. Почему? Потому что это, видимо, тот человек, который на себя "повесит" все эти финансовые косяки - это моё мнение. Кроме того, есть вопросы к некоторым кандидатам в президиум организации, о биографии которых всем известно и о их причастности к разным допинговым скандалам. Но давайте дождёмся выборов и более конкретно поговорим об этом.

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Продолжение – 30 ноября, после объявления результатов выборов.