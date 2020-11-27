"Нацимбио" доставила в Свердловскую область свыше 306 тысяч доз вакцины "Ультрикс Квадри"

В рамках обеспечения потребности Национального календаря профилактических прививок, холдинговая компания Госкорпорации Ростех "Нацимбио" осуществила поставку свыше 306,6 тыс. доз четырехвалентной вакцины в Свердловскую область.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, разработка вакцины началась еще в 2017 г. Именно тогда ВОЗ рекомендовала квадривалентные вакцины к применению во всем мире как приоритетные. С 2019 г. производством "Ультрикс Квадри" занимается завод "ФОРТ" в Рязанской области, который входит в "Нацимбио" и инвестиционную компанию Marathon Group. Препарат производится в соответствии с технологиями полного цикла и соблюдением стандартов GMP. Уже в этом году на российский и зарубежные рынки будет выпущено не менее 10 млн доз этой вакцины.

"В соответствии с государственной программой по поэтапному переходу на профилактику гриппа квадривалентными вакцинами в 2019 году мы начали производить по полному циклу современную четырехвалентную вакцину "Ультрикс Квадри". В текущем году объем поставки этой вакцины для иммунизации населения России в рамках Национального календаря профилактических прививок увеличен на 40% по сравнению с прошлым эпидемическим сезоном", – рассказал генеральный директор "Нацимбио" Андрей Загорский.

Четырехвалентная вакцина обеспечивает человека иммунитетом к четырем штаммам вируса гриппа, два из которых подтипы вируса типа A и два – подтипы вируса B. Согласно рекомендациям ВОЗ в каждой дозе содержится 60 мкг антигенов: по 15 каждого из штампов.

"Традиционно всеобщая иммунизация от гриппа проходит в осенние месяцы, но успеть привиться можно даже в начале декабря. Пик распространения гриппа в России обычно приходится на середину зимы, а организму нужно примерно две недели после прививки, чтобы выработать иммунитет", – рассказал советник по науке холдинга "Нацимбио", д.м.н., профессор Игорь Никитин.

Препарат полностью безопасен и прошел посерийный контроль качества в независимых лабораториях. Доставка вакцин осуществляется по системе "холодовой цепи" с применением средств непрерывного мониторинга температурного режима.