Молодежный резерв Прикамья пополнили 75 победителей конкурса

75 молодых специалистов стали победителями III отрытого регионального конкурса "Молодежный резерв Прикамья" 2020 года. Их выбрали из 120 участников, прошедших во второй этап, на первом же состязались 929 человек.

Последнее задание конкурса прошло в формате проблемно-аналитической деловой игры с решением кейсов по реальной проблематике Пермского края. В процессе деловой игры участники решали задачи, разработанные государственными органами в соответствии с приоритетными направлениями формирования молодежного резерва.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул значимость молодежных инициатив для развития региона: "Пермский край – это территория развития молодежи, территория, которая должна быть комфортной для проживания молодежи. Для нас имеет ключевое значение видеть инициативы, которые вы проявляете".

В Молодежный резерв попали 9 победителей направления "Благоустройство и комфортная среда. Жилищно-коммунальное хозяйство", шестеро - "Градостроительство. Урбанистика. Архитектура. Дороги. Транспорт", семеро - "Здравоохранение (управление). Социальное развитие и содействие занятости населения". 12 победителей участвовали в номинации "Молодежная политика. Спорт. Культура. Туризм", 13 - "Образование (управление)", 15 - "Экономика. Промышленность. Финансы. Бухгалтерский учет. Закупки. Земля. Налоги". Еще шестеро победили в категории "Сельское хозяйство. Природные ресурсы. Экология" и семеро по направлению "Цифровизация".

Ранее сообщалось, что более 72% участников имеют трудовой стаж более 5 лет, 61% имеют управленческий опыт, 68% имеют уровень образования выше бакалавриата, 70% обучались на очной форме, 69% имеют дополнительное образование, 70% не работали в государственных органах. Также 57% участников – женского пола, 47% участников состоят в браке, у 46% участников есть дети.

В этом году 33% заявок поступило от молодежных активистов из территорий региона. При этом больше всего зарегистрировавшихся – из Перми, Березников, Чайковского и Соликамска. В числе участников оказались жители г. Инта (Республика Коми), Екатеринбурга (Свердловская обл.), Лениногорска (Республика Татарстан), Оренбурга (Оренбургская обл.), Москвы. Кроме того, к участию заявились семь полуфиналистов и один финалист конкурса "Лидеры России". Они прошли сразу во второй этап конкурса.

"Самая острая конкуренция развернулась между участниками направлений "Экономика. Промышленность. Финансы. Бухгалтерский учёт. Закупки. Земля. Налоги", "Молодежная политика. Спорт. Культура. Туризм" и "Образование (управление)", по ним заявилось наибольшее число участников и борьба оказалась действительно серьёзной, - комментирует руководитель проекта Анна Козицына. - Также можно отметить, что средние проходные баллы как в первом, так и во втором этапе оказались выше, чем в 2019 году".

Результаты конкурса с фамилиями победителей размещены на сайте, также в ближайшее время каждому участнику финала будут направлены индивидуальные отчёты по личностным и управленческим компетенциям с рекомендациями по их развитию. Торжественное вручение дипломов победителям будет организовано после снятия ограничения на проведение массовых мероприятий.

Всех победителей ждёт годовая программа развития, которая включает в себя обучающие мероприятия, вовлечение в деятельность органов власти и Пермского края. Уже до конца 2021 года участники конкурса смогут бесплатно посетить семинар бизнес-тренера Сивожелезова Павла "Управленческое мастерство. Ключевые навыки", а также из числа победителей будет сформирована группа, которая пройдёт бесплатную профессиональную переподготовку в Малой академии государственного управления по специальной программе подготовки управленческих кадров. В рамках обучения в МАГУ победители конкурса "Молодежный резерв Прикамья" на протяжении 9 месяцев будут разрабатывать групповые проекты, направленные на развитие Пермского края. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул значимость молодежных инициатив для развития региона: "Пермский край – это территория развития молодежи, территория, которая должна быть комфортной для проживания молодежи. Для нас имеет ключевое значение видеть инициативы, которые вы проявляете".