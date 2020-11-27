"Екатеринбурггаз" оштрафован на 600 тысяч рублей за неоформление техусловий подключения к сетям

Постановлением 17 арбитражного апелляционного суда Уральского округа "Екатеринбурггаз" оштрафовано на 600 тыс. руб. за нарушение Правил подключения к газораспределительным сетям. Общество было привлечено к административной ответственности постановлением Свердловского УФАС России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, АО "Екатеринбурггаз" уклонялось от переоформления технических условий на нового правообладателя земельного участка. При этом, такая обязанность газораспределительной организации прямо предусмотрена правилами № 1314.

"Общество считает, что технические условия были оформлены на нового собственника земельного участка в виде соглашения о перемене лиц в обязательстве по договору, что соответствует ст. 392.3 ГК РФ. Между тем, правила №1314 устанавливают право потребителя газа переоформить на себя выданные ранее технические условия и, следовательно, обязанность газораспределительной организации оформить в установленный правилами срок технические условия на имя потребителя", - пояснили в пресс-службе.

Согласно постановлению об устранении причин и условий, которые способствовали совершению административного правонарушения, АО "Екатеринбурггаз" должно было выдать заявителю технические условия, оформленные на него как на нового собственника земельного участка, на основании ранее поданного им заявления.

Данные предписания и представления были оспорены акционерным обществом в Арбитражном суде Свердловской области. Там подтвердили наличие административного правонарушения и вину в действиях (бездействии) "Екатеринбурггаз". Размер штрафа был снижен до минимального размера, установленного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, и составил 600 тыс. руб. (№ А60-10707/2020).

Общество в установленный срок рассмотрело представление Свердловского УФАС России и направило заявителю оформленные на него технические условия. Постановлением 17 арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.