Начальник уральской колонии попался на крупном мошенничестве с металлоломом

27 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Начальник уральской колонии попался на крупном мошенничестве с металлоломом

На Среднем Урале перед судом предстанет бывший глава исправительной колонии. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 2,4 млн рублей.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды начальник исправительной колонии №12 со своим заместителем разработал план хищения средств учреждения: под предлогом поставки плат управления, используемых в сварочном оборудовании для производственных нужд колонии, он дал указание подготовить документы для их закупки. По версии следствия, после этого заместитель привлек своего знакомого бизнесмена, с которым и заключались контракты. При этом все прекрасно знали, что фактически платы в учреждение поставляться не будут.

Затем через некоторое время происходило документальное списание плат с баланса тюрьмы. По материалам дела, с сентября 2017 по март 2019 года подельники похитили у исправительной колонии свыше 889 тысяч рублей.

На этом начальник не остановился и дал указание заместителю подыскать компанию, принимающую металлолом. С приемщиком была достигнута договоренность об оформлении документов о приеме металлолома, полученного в ходе демонтажа списываемого имущества колонии, в меньшем объеме, чем было на самом деле. После этого часть денежных средств шла не на лицевой счет ИК №12, а на банковскую карту заместителя начальника колонии.

Свалка в Туринске(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

В итоге металлолом, находящийся в фактическом владении колонии стоимостью свыше 1,6 млн рублей, был похищен. Полученными средствами тюремщики распорядились по своему усмотрению.

В скором времени дело теперь уже бывшего начальника будет направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Приемщик и предприниматель заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы в отношении них выделены в отдельные производства. Дело заместителя начальника колонии ранее уже было направлено в суд.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу проанализирована банковская, финансовая, должностная и прочая документация. Судом по ходатайству СКР наложен арест на имущество обвиняемых, сами они также приняли меры к добровольному погашению ущерба.

Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники регионального управления ФСБ России и представители службы собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Начальник уральской колонии попался на крупном мошенничестве с металлоломом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: колония, суд, мошенничество, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети