Начальник уральской колонии попался на крупном мошенничестве с металлоломом

На Среднем Урале перед судом предстанет бывший глава исправительной колонии. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 2,4 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды начальник исправительной колонии №12 со своим заместителем разработал план хищения средств учреждения: под предлогом поставки плат управления, используемых в сварочном оборудовании для производственных нужд колонии, он дал указание подготовить документы для их закупки. По версии следствия, после этого заместитель привлек своего знакомого бизнесмена, с которым и заключались контракты. При этом все прекрасно знали, что фактически платы в учреждение поставляться не будут.

Затем через некоторое время происходило документальное списание плат с баланса тюрьмы. По материалам дела, с сентября 2017 по март 2019 года подельники похитили у исправительной колонии свыше 889 тысяч рублей.

На этом начальник не остановился и дал указание заместителю подыскать компанию, принимающую металлолом. С приемщиком была достигнута договоренность об оформлении документов о приеме металлолома, полученного в ходе демонтажа списываемого имущества колонии, в меньшем объеме, чем было на самом деле. После этого часть денежных средств шла не на лицевой счет ИК №12, а на банковскую карту заместителя начальника колонии.

В итоге металлолом, находящийся в фактическом владении колонии стоимостью свыше 1,6 млн рублей, был похищен. Полученными средствами тюремщики распорядились по своему усмотрению.

В скором времени дело теперь уже бывшего начальника будет направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Приемщик и предприниматель заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы в отношении них выделены в отдельные производства. Дело заместителя начальника колонии ранее уже было направлено в суд.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу проанализирована банковская, финансовая, должностная и прочая документация. Судом по ходатайству СКР наложен арест на имущество обвиняемых, сами они также приняли меры к добровольному погашению ущерба.

Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники регионального управления ФСБ России и представители службы собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области.