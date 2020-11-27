В Тюмени прошел полуфинал молодежного Кубка по менеджменту "Управляй!"

В Тюмени прошел полуфинал молодежного Кубка по менеджменту "Управляй!" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

В этом году впервые использован очно-заочный формат соревнований: команды формируются из участников сразу с нескольких офлайн и онлайн точек из различных городов, тем самым обеспечивая безопасность проведения мероприятия. Это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время, ставит участников в текущие управленческие реалии. Всего в полуфинале приняли участие 98 студентов.

В процессе соревнований студенты проверили свою способность управлять виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период принимали по 75 управленческих решений и занимались планированием 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивали приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трём основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. Теперь до 27 ноября (включительно) полуфиналистам необходимо пройти тест на управленческий потенциал (включает в себя два задания) и тест на эмоциональный интеллект и когнитивные способности. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка.

Перед участниками кубка выступил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков, директор Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС, руководитель проекта Вячеслав Шоптенко, а также руководители вузов и их филиалов, представители региональной власти.

"Новые реалии ставят перед бизнесом новые вызовы. Очень важно, чтобы студенты имели возможность попрактиковаться в решении самых сложных бизнес-задач, и в будущем они смогли быть полезными специалистами как для коммерческих предприятий, так и на госслужбе. Сегодня на площадках в Екатеринбурге и Челябинске, а также онлайн собрались 98 полуфиналистов, успешно прошедшие отборочный тур. В этом году Уральский округ бьет все рекорды – заявки на участие в кубке "Управляй!" подали более 9,5 тысяч участников. Уверен, что каждого из вас ждет очень интересный день, поскольку вживаться в роль настоящих управленцев и решать настоящие бизнес-задачи очень увлекательно. Участие в этом конкурсе станет для вас социальным лифтом в образовании, в построении карьеры, в успешной самореализации", – отметил на открытии полуфинала Антон Сериков.

Руководитель кубка "Управляй!" и директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко рассказал о том, как в этом году проходят соревнования: "В Уральском федеральном округе студенты очно встречаются на трех основных площадках. Как и прежде, основная цель кубка – дать возможность студентам сделать шаг к профессиональному росту и обеспечить социальный лифт талантливой молодежи".

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков уверен, что "всевозможные конкурсы это хорошо и в них нужно участвовать для того, чтобы понимать, насколько ты актуален в современном мире. Конкурсы предоставляют широкий спектр возможностей и призов, которые можно использовать во благо себе".

"В России сегодня по инициативе платформы "Россия – страна возможностей" действует целая система флагманских проектов по созданию социальных лифтов для молодежи. Самые амбициозные студенты и выпускники становятся не только профессионалами, но и успешными лидерами и управленцами в своих отраслях. Мы ожидаем высокой конкуренции и наилучших результатов от наших студентов. Искренне желаю всем финалистам УФО Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" достойно представить округ на Всероссийском финале", - отметил врио ректора Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Регистрационная кампания третьего сезона кубка "Управляй!" стартовала 28 апреля. Всего для участия в соревнованиях и образовательной программе зарегистрировались более 145 тысяч участников. По итогам отборочных этапов полуфиналистами кубка стали 1165 человек. Всего в этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов – в 8 федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников. При этом полуфиналисты распределены по нескольким площадкам федерального округа, а многие студенты принимают участие удалённо (онлайн).

Кубок поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат. Так у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практике. Практику в таком формате прошли уже 639 студентов из 9 вузов по всей стране.

Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях.

Кубок "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.