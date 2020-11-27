Суд в Челябинске на 30 суток закрыл ресторан из-за нарушений режима по коронавирусу

Центральный районный суд Челябинска приостановил на 30 суток деятельность ресторана "Птичка" за нарушение режима ограничений по коронавирусу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В ходе проверки было установлено, что в ресторане отсутствуют устройства по обеззараживанию воздуха во всех помещениях.

Суд посчитал, что ООО "Городская дача" нарушены обязательные к исполнению меры по недопущению распространения новой короновирусной инфекции.

Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.