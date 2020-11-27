27 Ноября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: courier.sarov.ru

В "ЕР" поразились пенсионной безысходностью россиян: "Не умеют даже помечтать!"

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") удивился низким пенсионным запросам жителей России.

Напомним, в опросе представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни после 60-65 лет. Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей. Они хотели бы получать пенсию больше 100 тысяч рублей в месяц.

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители назвали сумму от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый работник производства рассчитывает на 30–40 тысяч рублей в месяц от государства.

Парламентария поразила "безысходность" россиян, "неумение даже помечтать и самоограничение, вплоть до собственной фантазии".

"Елки-палки! Людей попросили, фактически, помечтать и назвать любую сумму, при которой им было бы комфортно жить. И кроме финансистов, программистов и строителей, обозначивших более-менее нормальную сумму, лишь каждый пятый (!) замахнулся, понимаете, на 30−40 и 40−50 тысяч рублей! - написал Лысаков в телеграм-канале. - А остальные, которых 80%??? 20−25 и 25−30 тысяч рублей?!".

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В "ЕР" поразились пенсионной безысходностью россиян: "Не умеют даже помечтать!"

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Теги: пенсия, россияне, размер пенсии, госдума



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