В Челябинской области мужчина получил срок в колонии за нападение на офис банка

В Озерске участника преступной группы приговорили к 4 годам в колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей за нападение на офис банка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре 2015 года мужчина с шестью соучастниками, которые уже осуждены, незаконно проникли в помещение частного охранного предприятия и офиса крупного банка и хотели похитить более 4 млн рублей, применив насилие не опасное для жизни или здоровья к трем потерпевшим.

Однако не смогли открыть дверь сейфовой комнаты операционной кассы банка и похитить деньги.

После совершения преступления мужчина скрылся и был объявлен в розыск.