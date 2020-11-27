Президент Бразилии не собирается делать прививку от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не собирается делать прививку от коронавируса. Он назвал это своим правом.

Он подчеркнул, что вакцинация не будет принудительной. Также выразил сомнения насчет эффективности масок для снижения заболеваемости.

Ранее Болсонару выражал удивление очень быстрой разработкой вакцины. По его словам, на это уходят годы, поэтому прежде всего следует заниматься лекарствами от вируса.

Болсонару переболел коронавирусом. Он отметил, что ему очень помог противомалярийный препарат гидроксихлорохин, но он дешевый, а фармацевтические гиганты заинтересованы в продвижении вакцины.