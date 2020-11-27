Более 3 тысяч многодетных семей Тувы получили бесплатный уголь и дрова

27 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО Республика Тыва
уголь, лопата, снабжение углем (2020) | Фото: gov.tuva.ru

Более 3 тысяч многодетных семей Тувы получили бесплатный уголь и дрова

В 2020 году 3222 семьи в Туве получили социальную поддержку в виде доставки твердого топлива, передает корреспондент Накануне.RU. Эта помощь идет в рамках реализации проекта "Социальный уголь", который действует в регионе с 2016 года.

Напомним, социально важный проект был запущен по инициативе Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Социальная помощь тувинцам оказывается путем доставки 2145 кг угля и 4,8 куб. дров на каждую семью-получателя этой меры соцподдержки. Твердое топливо предоставляется один раз в год перед наступлением отопительного сезона в регионе. Прежде всего речь идет о поддержке многодетных семей, в которых воспитывается четверо и более детей и тем, кто растит приемных детей.

зима, грузовик, социальный уголь, деревня, тува(2020)|Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва

В девятнадцать муниципалитетов помощь уже поступила, сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Респубики Тыва. В Кызылском кожууне помощь получили 418 семей. В Каа-Хемском кожууне оказана поддержка 146 семьям (139 уголь и 7 дрова). В Улуг-Хемском кожууне - 163 семьям. В Тес-Хемском кожууне - 117 семьям. В Эрзинском кожууне - 64 семьям. В Чаа-Хольском кожууне - 93 семьям. В г. Ак-Довурак 43 семьям. В Барун-Хемчикском кожууне - 222 семьям. В Чеди-Хольском кожууне - 71 семье. В Сут-Хольском кожууне - 137 семьям. В Пий-Хемском кожууне - 72 семьям. В Монгун-Тайгинским кожууне - 99 семьям. В Бай-Тайгинском кожууне - 217 семьям. В Овюрском кожууне - 88 семьям. В Тандинском кожууне - 175 семьям. В Дзун-Хемчикском кожууне - 345 семьям. В городе Кызыл - доставлено 619 семьям. В Тере-Хольском кожууне - 28 семьям. В Тоджинском кожууне - 102 семьям.

уголь, лопата, снабжение углем(2020)|Фото: gov.tuva.ru

Стоит напомнить, что власти Тувы в этом году предусмотрели также субсидирование малообеспеченным cемьям расходов на доставку угля от угольных разрезов до поселений. Доход семьи, которая может получить такую поддержку, должен быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Кроме того, получатель льготного угля должен являться правообладателем жилья на основании договора социального найма, договора найма жилья, относящегося к специализированному жилфонду, а также документов, подтверждающих право собственности на жилье. Чтобы получить эту меру социальной поддержки жители должны до 10 декабря обратиться с заявлением в администрацию поселения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Более 3 тысяч многодетных семей Тувы получили бесплатный уголь и дрова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бесплатная доставка угля, тува, многодетные семьи, шолбан кара-оол,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети