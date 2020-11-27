Более 3 тысяч многодетных семей Тувы получили бесплатный уголь и дрова

В 2020 году 3222 семьи в Туве получили социальную поддержку в виде доставки твердого топлива, передает корреспондент Накануне.RU. Эта помощь идет в рамках реализации проекта "Социальный уголь", который действует в регионе с 2016 года.

Напомним, социально важный проект был запущен по инициативе Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Социальная помощь тувинцам оказывается путем доставки 2145 кг угля и 4,8 куб. дров на каждую семью-получателя этой меры соцподдержки. Твердое топливо предоставляется один раз в год перед наступлением отопительного сезона в регионе. Прежде всего речь идет о поддержке многодетных семей, в которых воспитывается четверо и более детей и тем, кто растит приемных детей.

В девятнадцать муниципалитетов помощь уже поступила, сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Респубики Тыва. В Кызылском кожууне помощь получили 418 семей. В Каа-Хемском кожууне оказана поддержка 146 семьям (139 уголь и 7 дрова). В Улуг-Хемском кожууне - 163 семьям. В Тес-Хемском кожууне - 117 семьям. В Эрзинском кожууне - 64 семьям. В Чаа-Хольском кожууне - 93 семьям. В г. Ак-Довурак 43 семьям. В Барун-Хемчикском кожууне - 222 семьям. В Чеди-Хольском кожууне - 71 семье. В Сут-Хольском кожууне - 137 семьям. В Пий-Хемском кожууне - 72 семьям. В Монгун-Тайгинским кожууне - 99 семьям. В Бай-Тайгинском кожууне - 217 семьям. В Овюрском кожууне - 88 семьям. В Тандинском кожууне - 175 семьям. В Дзун-Хемчикском кожууне - 345 семьям. В городе Кызыл - доставлено 619 семьям. В Тере-Хольском кожууне - 28 семьям. В Тоджинском кожууне - 102 семьям.

Стоит напомнить, что власти Тувы в этом году предусмотрели также субсидирование малообеспеченным cемьям расходов на доставку угля от угольных разрезов до поселений. Доход семьи, которая может получить такую поддержку, должен быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Кроме того, получатель льготного угля должен являться правообладателем жилья на основании договора социального найма, договора найма жилья, относящегося к специализированному жилфонду, а также документов, подтверждающих право собственности на жилье. Чтобы получить эту меру социальной поддержки жители должны до 10 декабря обратиться с заявлением в администрацию поселения.