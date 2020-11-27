МВД предложило записывать сдачу теоретического экзамена на права на видео

Проведение теоретической части экзамена на получение водительских прав предлагается записывать на видео. Об этом говорится в проекте приказа МВД об утверждении административного регламента проведения экзамена, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что административная процедура проведения экзамена на теорию будет включать проверку аппаратуры для аудио- и видеофиксации, которая установлена в экзаменационном классе.

По данным РИА Новости, новые правила могут вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее в ГИБДД разъяснили детали нового регламента сдачи экзаменов на права. По новым правилам сдачи экзамена сокращается "программа" на площадке (автодроме), а инспекторы будут больше внимания уделять навыкам вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках и перекрестках.

Напомним, изменения коснутся и так называемых штрафных баллов. Для успешной сдачи экзамена курсант не должен набирать более пяти баллов. Все нарушения "стоят" от одного до трех баллов, но теперь будет отдельный блок с нарушениями, за которые экзамен сразу прекращается с неудовлетворительной оценкой, например, за разговор по телефону за рулем или не пристегнутый ремень.