27 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
ледовый каток, Юность, Екатеринбург (2017) | Фото: юность.екатеринбург.рф

В Екатеринбурге к зимнему сезону зальют 142 катка

В этому году в уральской столице будет залито 142 катка, большинство из которых – дворовые. Об этом журналистам рассказала начальник управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина. По ее словам, такой показатель не сильно отличается от 2019 г., однако в этом сезоне на льду будут соблюдаться все меры профилактики коронавирусной инфекции. Это будет касаться как зон для массового катания, так и катков общеобразовательных и спортивных школ.

"На сегодняшний день мы стараемся соблюсти все требования Роспотребнадзора по ограничительным мероприятиям. Мы будем соблюдать все меры предосторожности и также обращаемся ко всем жителям нашего любимого города, чтобы они со своей стороны тоже соблюдали правила безопасности. Естественно, если в помещении будет встроена раздевалка, мы будем просить всех жителей обязательно носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 м", - пояснила Людмила Фитина, добавив, что на льду все-таки можно находиться без масок.

Людмила Фитина(2020)|Фото: Накануне.RU

Особенностью зимнего сезона 2020 – 2021 будет перенос катка в ЦПКиО. Ледовая площадка развернется в фан-зоне, подготовленной к Чемпионату Мира, и будет самым большим катком в Екатеринбурге. Фитина пообещала журналистам и жителям города, что несмотря на отличия от основной площадки в прошлом году, фан-зона в парке Маяковского никого не оставит равнодушным.

"Вместимость фан-зоны будет зависеть от количества посетителей. Хоть это и свежий воздух, но необходимость соблюдать ограничительные меры сохраняется. Количество посетителей все равно немножко уменьшилось по сравнению с прошлыми годами, поэтому и наплыв посетителей будет меньше", - рассказала начальник управления физкультспорта.

фан-зона, новая лыжня, цпкио(2018)|Фото: facebook.com/Роман Шадрин

Фитина также пояснила, что контроль за количеством людей на ледовой площадке будет осуществляться в зависимости от самой площадки. В случае, если каток располагается на открытой территории – это ограничения, позволяющие соблюдать дистанцию в 1,5 м. Если это комплексы, будет обращаться внимание на заполняемость раздевалок и холла.

Что касается Центрального стадиона, пока решается вопрос, будет ли там каток вообще.

Жители Екатеринбурга уже могут посетить ледовую площадку на стадионе Юность. По словам директора СК Юность Александра Евдокимова, юные спортсмены еще в пятницу первые в городе ступили на лед.

Каток "Юность" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RUКаток "Юность" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

"Традиционно "Юность" заливает свой каток в Екатеринбурге самым первым. Это связано с тем, что у нас занимаются спортсмены. В первую очередь это спортивная школа, и так как сезон у конькобежцев короткий, нет искусственного льда, нам необходимо, чтобы они катались максимально продолжительное время. Для этого мы, как только появляются первые морозы, сразу приступаем к заливке льда. Ребята здесь катаются уже неделю: в прошлую пятницу они впервые опробовали лед. А уже завтра состоятся первые городские соревнования – первенство Екатеринбурга по конькобежному спорту среди юношей и девушек", - сообщил Александр Евдокимов.

Александр Евдокимов(2020)|Фото: Накануне.RU

Директор школы также рассказал, каким образом подготавливается ледовая площадка для лучших спортсменов города и жителей уральской столицы. На сегодняшний день залито уже 5 тыс. кв.м., а до конца декабря будет залита вся площадка в 15 тыс. кв.м. Чтобы лед получился качественным, необходимо нарастить его до 10 см в толщину, а после шлифовки до 30 см. Температура воды также важна: она не должна опускаться ниже 30 градусов, чтобы "прилипать" ко льду и не создавать расслоения. В начале сезона ежедневно выливается порядка 100 кубометров воды. Все это и создает благоприятные условия для занятия спортом и культурного отдыха екатеринбуржцев.

На данный момент в школе занимается 260 юных спортсменов. 21 человек входит в состав сборной Свердловской области по конькобежному спорту и четыре – в личную сборную России. Сегодня же "Юность" открывает каток для массового катания. Ожидается приход нескольких сотен людей, однако, по словам Евдокимова, все посетители придут в разное время, что не создаст проблем с соблюдением ограничительных мер.

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В Екатеринбурге к зимнему сезону зальют 142 катка

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Теги: каток, лед, коронавирус



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