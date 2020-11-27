На Южном Урале выбрали главу городского округа

Главой Локомотивного городского округа избран Александр Мордвинов. За него проголосовали 11 из 12 депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

По итогам конкурса на пост руководителя муниципалитета претендовали Александр Мордвинов и Михаил Усольцев. Депутаты выбрали главой Мордвинова. Он вступит в должность 4 декабря.

Добавим, что Мордвинов руководит муниципалитетом с марта 2020 года. До этого был председателем собрания депутатов Локомотивного городского округа.