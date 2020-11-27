Ростех через год начнет испытания новой снайперской винтовки "Уголек"

В конце 2021 года Ростех начнет государственные испытания новейшего российского снайперского комплекса "Уголек".

"Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов "Уголек", которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года", - цитирует РИА Новости индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева.

Он отметил, что "Уголек" будет полностью отечественным: материалы, комплектующие, боеприпасы и прицелы – все производится в России.

Сейчас основной снайперской винтовкой в российской армии остается СВД, принятая на вооружение еще в 60-е году прошлого века. Ряд силовых структур использует винтовку Т-5000.