На Южном Урале за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

В Челябинской области за сутки у 261 человека подтвержден COVID-19, одиннадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 25 тыс. 819 человек.

В настоящий момент в регионе 8 тыс. 126 заболевших. За сутки выписаны 56 человек, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 804 пациента.

За прошедшие сутки умерло одиннадцать человек. От COVID-19 скончались мужчины 49, 66 и двое 82 лет, и женщины 78 и 80 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 61 и 66 лет и женщины 65, 79 и 81 года.