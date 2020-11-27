Миг-29К с индийского авианосца упал в Аравийское море

МИГ-29 ВМС Индии потерпел крушение над Аравийским морем. India Today сообщает, что крушение произошло около 17 часов в четверг. Один пилот найден и спасён, поиски другого ведутся с привлечением авиации и надводных кораблей.

Авианосец "Викрамадитья", с которого взлетел пропавший самолёт, это бывший российский авианесущий крейсер "Адмирал Горшков". Дели широко использует российскую военную технику, но зачастую применяет ее в совместных учениях с США. В частности "Викрамадитья" недавно принимал участие в учениях Малабар, проводившихся совместно с США, Японией и Австралией.

Летом этого года Индия намеревалась закупить ещё одну партию Миг-29 для замены парка устаревших Миг-21. Речь шла о возможном приобретении двух десятков истребителей.