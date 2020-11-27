В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за пьяной автоледи

В Екатеринбурге полицейские в результате преследования остановили женщину-водителя. Дама призналась, что была пьяна.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел сегодня, 27 ноября, около 4 часов утра в Чкаловском районе. Экипаж ДПС за нарушение правил дорожного движения попытался остановить машину "Шкода Фабиа", но водитель проигнорировал законное требование и, увеличив скорость, хотел скрыться. В ходе преследования иномарка все же была остановлена полицейскими.

При разбирательстве выяснилось, что за рулем "Шкоды" ехала 54-летняя жительница Екатеринбурга. Как оказалось, стаж вождения дамы составляет 17 лет, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

С ее слов, она вместе с друзьями распивала спиртное, после чего села за руль и поехала домой на улицу Братскую. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения автоледи категорически отказалась.

Теперь в отношении нее возбуждено административное производство, женщине грозит штраф и лишение водительских прав. Решение по делу примет суд, автомобиль пока помещен на специализированную штрафстоянку.