Индия произведет за год более 100 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Индия произведет за год более 100 млн доз российской вакцины "Спутник V". Соответствующее соглашение заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийский фармпроизводитель Hetero. Производство будет запущено в начале 2021 года.

Ранее российские власти заявляли, что готовы сотрудничать с другими государствами по коронавирусным вакцинам.

"Мировой рынок [вакцин] оценивается $100 млрд в годовом выражении. Мы готовы здесь обеспечить продажу интеллектуальной собственности и производство вакцин на площадках зарубежных партнеров. Не в ущерб вакцинации в самой России, поскольку мы еще должны приобрести или создать это оборудование, а у иностранцев оно уже есть", - заявил Путин на форуме "Россия зовет!" в конце октября.

Глава государства сообщил, что и в научной сфере Россия готова работать с иностранными партнерами "плотнее, чем было до сих пор". "Мы знаем, что многие европейские страны заключили контракты на поставку вакцины из Великобритании. Я знаю, что там есть некоторые проблемы", - пояснил президент.