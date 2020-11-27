27 Ноября 2020
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Общество Центральный ФО Воронежская область
больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

С середины 2021 года свидетельство о рождении ребенка жители Воронежской области смогут оформить в любом МФЦ региона

В Воронежской области с 1 июля 2021 года можно будет оформлять документы о рождении и смерти в любом МФЦ региона, передает корреспондент Накануне.RU. Воронежская областная Дума на заседании, прошедшем накануне, приняла закон "О возложении на автономное учреждение Воронежской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" отдельных государственных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".

владимир нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Принятие этого законодательного акта дает гражданам возможность осуществить государственную регистрацию рождения (за исключением рождения, регистрация которого производится одновременно с регистрацией установления отцовства) и смерти в филиалах АУ "МФЦ" на всей территории Воронежской области. Такие полномочия МФЦ получает с 1 июля 2021 года.

больница, роддом, роженица, младенец, медицина(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"На сегодняшний день в Воронежской области работает 40 филиалов МФЦ, охват населения услугами составляет 100%. В настоящее время МФЦ предоставляет 33 услуги семьям с детьми, но для их получения гражданину все равно необходимо сначала обратиться в отдел ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка. После вступления в силу закона, исчезнет необходимость обращаться в ЗАГС, свидетельство о рождении можно будет получить в ближайшем МФЦ", – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Финансирование, необходимое на реализацию полномочий будет осуществляться в 2021-2023 годах из бюджета, сумма составит около 6 млн рублей.

Еще 5 млн рублей будет израсходовано на организацию так называемого межведомственного электронного взаимодействия, которое необходимо для организации в филиалах МФЦ услуг по регистрации рождения и смерти. Деньги пойдут на приобретение необходимых программно-аппаратных комплексов и оборудования. Около 600 тысяч рублей направят на обучение специалистов АУ "МФЦ".

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С середины 2021 года свидетельство о рождении ребенка жители Воронежской области смогут оформить в любом МФЦ региона

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Теги: воронежская областная дума, мфц, свидетельство о рождении, регистрация актов гражданского состояния



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