Биолог назвала слабое место вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавируса, которые предполагают два этапа введения препарата, наиболее эффективны, однако у них есть слабое место. Об этом сообщила профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, вакцинированный может не придти на вторую прививку и свести на нет эффект от вакцины, передает РИА Новости.

Она также добавила, что существует китайская вакцина, которая вводится один раз, но она еще мало исследована.

Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций обратился к британской компании AstraZeneca с предложением скомбинировать ее вакцину и российскую вакцину Центра имени Гамалеи "Спутник V" для увеличения эффективности.