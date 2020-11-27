Три четверти россиян собираются покупать на распродажах "черной пятницы"

27 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
распродажа, люди, техника, электроника, магазин, толпа (2014) | Фото: bezformata.ru

Три четверти россиян собираются покупать на распродажах "черной пятницы"

Три четверти россиян (75,2%) собираются в этом году воспользоваться скидками "черной пятницы". Еще 19,6% уверены, что не будут покупать на распродажах. Остальные пока не определились и будут принимать решения, когда увидят конкретные предложения. Таковы данные опроса компании Blue Sleep, проведенном с 12 по 18 ноября 2020 года среди россиян в возрасте 18-70 лет.

Более половины респондентов (55,6%) не доверяют магазинам и сайтам, предлагающим скидки в "черную пятницу", мол, это и не скидки вовсе. Эти россияне предлагают искать настоящие распродажи, сравнивая "скидочные" цены и те, что были до начала акции.  

Скажется на нынешних распродажах и ситуация с коронавирусом. Только 25,8% опрошенных собираются потратить столько же, сколько и в прошлом году (в среднем от 10 до 50 тыс. руб.). Остальные же участники опроса собираются значительно сократить свои потребительские расходы.

А вот топ товаров, которые россияне чаще всего предпочитают покупать онлайн: одежда, билеты на мероприятия, крупная бытовая техника, гаджеты, товары для сна, книги, продукты и лекарства, передает ТАСС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Три четверти россиян собираются покупать на распродажах "черной пятницы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: россияне, скидки, распродажа, черная пятница



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети