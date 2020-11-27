Три четверти россиян собираются покупать на распродажах "черной пятницы"

Три четверти россиян (75,2%) собираются в этом году воспользоваться скидками "черной пятницы". Еще 19,6% уверены, что не будут покупать на распродажах. Остальные пока не определились и будут принимать решения, когда увидят конкретные предложения. Таковы данные опроса компании Blue Sleep, проведенном с 12 по 18 ноября 2020 года среди россиян в возрасте 18-70 лет.

Более половины респондентов (55,6%) не доверяют магазинам и сайтам, предлагающим скидки в "черную пятницу", мол, это и не скидки вовсе. Эти россияне предлагают искать настоящие распродажи, сравнивая "скидочные" цены и те, что были до начала акции.

Скажется на нынешних распродажах и ситуация с коронавирусом. Только 25,8% опрошенных собираются потратить столько же, сколько и в прошлом году (в среднем от 10 до 50 тыс. руб.). Остальные же участники опроса собираются значительно сократить свои потребительские расходы.

А вот топ товаров, которые россияне чаще всего предпочитают покупать онлайн: одежда, билеты на мероприятия, крупная бытовая техника, гаджеты, товары для сна, книги, продукты и лекарства, передает ТАСС.