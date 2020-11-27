27 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале мужчину приговорили к ограничению свободы за пожар, в котором погиб ребенок

51-летнего жителя Миасса приговорили к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности девятилетнему ребенку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 20 июля мужчина, находясь в своей квартире, не обращая внимание на зажженную конфорку газовой плиты, на которой готовилась пища, разлил бензин. В результате произошло возгорание и быстрое распространение огня по квартире, расположенной на первом этаже.

Девятилетняя девочка из квартиры на пятом этаже вместе с мамой пытались покинуть здание, но ребенок вдохнул критический объем опасной концентрации окиси углерода, отчего скончалась в машине скорой помощи. Женщина получила отравление не опасное для жизни.

Также по решению суда с осужденного взыскан причиненный материальный и моральный вред в сумме более 1 млн рублей.

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На Южном Урале мужчину приговорили к ограничению свободы за пожар, в котором погиб ребенок

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Теги: пожар, ребенок, суд, приговор,



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