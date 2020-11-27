27 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

Пропавшая в Первоуральске 10-летняя девочка найдена живой

В Первоуральске найдена пропавшая 10-летняя девочка.
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Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", разыскивалась Диана И. 2010 года рождения. В четверг ребенок не вернулся из школы, и родственники забили тревогу.

К поиску девочки подключились волонтеры. В итоге сегодня ее удалось отыскать.

"Найдена, жива. Всем спасибо за помощь", - рассказали в поисковом отряде.

О состоянии девочки, а также о том, где она была все это время, ничего не сообщается.

Стоит отметить, что сейчас в Свердловской области указом губернатора Евгения Куйвашева введено дистанционное обучение для школьников 6-10-х классов. Ученики 1-5-х и 11-х классов продолжают заниматься в очном формате.

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Пропавшая в Первоуральске 10-летняя девочка найдена живой

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Теги: Первоуральск, девочка, розыск



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