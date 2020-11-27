Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни после 60-65 лет.

Большинство опрошенных отметили, что госвыплат вряд ли хватит на реализацию своих планов, пишет РБК.

Как говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" и негосударственного пенсионного фонда "Сбербанк", наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей. Они хотели бы получать пенсию больше 100 тысяч рублей в месяц.

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители назвали сумму от 40 до 50 тысяч рублей в месяц.

Каждый пятый работник производства рассчитывает на 30–40 тысяч рублей в месяц от государства.

Ранее исследование показало, что более 40% россиян полагают, что без сбережений им не удастся обеспечить комфортную жизнь на пенсии, так как выплаты составят от 15 до 30 тыс. рублей.

Так, пенсию в размере 15-20 тыс. рублей в месяц рассчитывают получать 20,8%, а 20-30 тыс. рублей 20,4%. 24% опрошенных думают, что их пенсия будет в районе 10-15 тыс. рублей. Более трети респондентов хотели бы для комфортной жизни получать пенсию в 30 тысяч рублей в месяц.