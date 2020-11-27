ЦСКА снова не смог победить в Лиге Европы

ЦСКА сыграл вничью с голландским "Фейеноордом" во встрече 4го тура группового этапа Лиги Европы.

Матч на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве завершился со счётом 0:0. Отметим, что гости начиная с 48-й минуты играли в меньшинстве.

Для ЦСКА это уже третья ничья в четырёх матчах. В данный момент в группе лидирует "Динамо" Загреб с 8 очками, у "Фейеноорда" - 5, у австрийского "Вольфсберга" - 4, у ЦСКА - 3.

В следующем туре армейский клуб примет на своём поле "Вольфсберг". Встреча состоится 3 декабря.