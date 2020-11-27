Челябинская больница, где произошел взрыв, возобновила прием пациентов

В Челябинске городская больница №2, где произошел взрыв кислородной станции, с 26 ноября возобновила прием пациентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

На ремонт больницы было выделено 10 млн руб. В настоящий момент основные ремонтные работы. Были заменены окна, подоконники, двери и откосы, отремонтирован потолок.

В ноябре было принято решение, что после восстановительных работ больницу больше не будут использовать как ковидную базу, она вернется в обычный режим работы. С 26 ноября в учреждении начался прием пациентов преимущественно кардиологического и терапевтического профиля.