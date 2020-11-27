На трассе Екатеринбург – Шадринск - Курган погиб пешеход

Вечером 26 ноября на 46 км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск - Курган произошло смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 56-летний водитель автобуса "ССАНГ ЁНГ" при движении со стороны Кургана наехал на 33-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте.

По словам полицейских, на одежде пешехода - жителя Кировской области - отсутствовали световозвращающие элементы.

В автобусе в момент аварии находилось 19 пассажиров, никто из них не пострадал.