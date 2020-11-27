Компромисс и консенсус: 300 екатеринбуржцев одобрили проект бюджета Екатеринбурга на 2021 год

В Екатеринбурге состоялись публичные слушания проекта бюджета на 2021 год. В зале ККТ "Космос" собрались 311 жителей города. Как передает корреспондент Накануне.RU, в список выступающих записались лишь четыре человека.

Зал был набит практически битком. Всего вместимость зала составляет 320 посадочных мест. При этом порядка пяти человек не смогли попасть, так как двери были закрыты точно в назначенное время.

Президиум слушаний составили вице-мэр по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь, начальник департамента финансов мэрииАнна Турунцева, председатель комиссии по бюджету ЕГД Елена Бондаренко.

Поначалу чиновники отчитались о бюджете за 2019 год.

"За 2019 год доходы бюджета составили 48 млрд 120 миллионов рублей. По расходам 51 миллиард 370 миллионов рублей. Дефицит бюджета составил 3 миллиарда 216 млн рублей", - отчитались вице-мэр Андрусь.

Выступающие говорили преимущественно о социальных вещах. Хвалили мэрию за новые школы, учреждения культуры.

Выступил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств города Никита Корытин.

"В 21 году запланированы реновация парка Маяковского и обновление Литературного квартала. Еще одним важным проектом является возведение Эрмитажа – Урал. У него будет 2 помещения", - отметил Корытин.

"Расходы на образование в 2019 году составили 24 миллиарда 590 млн рублей. Исполнены на все 100. 8 млрд. Потрачены на дошкольное образование, а 12 миллиардов на общее школьное образование. Таким образом, бюджет является социально-ориентированным", - сказала горожанка Ольга Миронова.

Затем собравшиеся перешли к рассмотрению бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 годов.

Будущие доходы бюджета в 2021 году оцениваются в 47 миллиардов 166 миллионов рублей, в 2022 году сумма уменьшится до 44 миллиарда 746 миллионов рублей, а в 2023 году сократится до 41 миллиард 342 миллиона рублей.

Расходы городской казны в 2021 году также уменьшатся по ожиданию чиновников. В 2021 году они составят 48 миллиардов 821 миллион рублей, в 2022 году 46 миллиардов 369 миллионов рублей, а в 2023 году 42 миллиарда 794 млн рублей.

Дефицит бюджета будет наоборот расти. Так в следующем году он составит 1 миллиард 765 млн. рублей, в 2022 году 1 млрд. 623 млн. рублей, а в 2023 году составит 1 млрд. 452 млн. рублей.

Налог на доходы физических лиц составит 20 процентов. Земельный налог составит 5, 1 процента. Налог в связи с упрощенной системы 5, 1 процента. Таким образом, рост налоговых поступлений в бюджет ожидается в размере 335 миллионов рублей.

365 млн. рублей будут потрачены на ремонт аварийных зданий, строительство и реконструкция дорог к Универсиаде обойдется в 726 млн рублей, 99 млн. потратят на покупку автобусов на газомоторном топливе. Формирование городской среды потребует вливания 134 миллионов рублей.

В 2021 году мэрии придется взять кредит в размере 728 млн. рублей на ликвидацию дефицита по самым важным отраслям.

В ходе итогового голосования делегатов подавляющее большинство одобрили проект бюджета. Против выступили всего 2 человека.