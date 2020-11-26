Пригожин пожалел Ходорковского

Михаил Ходорковский продолжает публиковать вбросы. В их числе оказалось десятиминутное видео, выпущенное на его YouTube-канале и посвященное петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. В этом видеоролике бывший олигарх не удержался от оскорблений в адрес предпринимателя.

Пресс-служба компании «Конкорд» в ответ опубликовала личное обращение Евгения Викторовича. Бизнесмен предложил Ходорковскому поделиться с общественностью своими тюремными воспоминаниями. Ходорковский провел за решеткой десять лет, поэтому ему есть, о чем рассказать.

В пресс-службе компании отметили, что они внимательно следят за псевдорасследованиями Ходорковского. Несмотря на то, что вбросы бывшего олигарха регулярно разоблачают журналисты, он продолжает распространять недостоверную информацию. При этом данные материалы никакого отношения к деятельности Пригожина не имеют.

Петербургский бизнесмен не просто ответил Ходорковскому, но и попытался его утешить, убеждая не расстраиваться из-за того, что он остался без внимания. Пригожин отметил, что он понимает страдания и обиду экс-олигарха, которую тот испытывает, не находя своей фамилии в заголовках.

"К сожалению, мои юристы не рекомендуют подавать на тебя в суд по причине того, что ты скрываешься в Европе. Поэтому не обессудь и не дуйся. Будет время — пиши. Может быть, расскажешь мне историю о том, за что ты отсидел десять лет. Хотя думаю, что эта история, кроме нас с тобой, мало кому интересна. О твоем, как и о моем существовании вряд ли знают больше одного процента россиян. Обнял. Женя", - пояснил бизнесмен.

Михаил Ходорковский сбежал из России за рубеж, чтобы избежать ответственности за преступление. В 2015 году он был объявлен в международный розыск. Ходорковского подозревают в организации покушений и убийств, в том числе мэра Нефтюганска Владимира Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина.