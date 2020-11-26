26 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области увеличили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год

Депутаты Заксобрания Южного Урала одобрили изменения в закон о величине прожиточного минимума пенсионера в Челябинской области на 2021 год. Согласно поправкам, размер прожиточного минимума вырастет на 512 рублей до 9 тыс. 794 рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона был внесен в ЗСО в порядке законодательной инициативы губернатора Челябинской области.

В августе текущего года на заседании ЗСО был утвержден размер прожиточного минимума для пенсионера в регионе в размере 9 тыс. 282 рубля.

Однако в рамках формирования прогноза социально-экономического развития РФ и бюджета на 2021 год и плановый период на федеральном уровне было принято решение увеличить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации с 9 тыс. 948 рублей до 10 22 рублей.

В связи с этим региональный минэкономразвития произвел перерасчет этой величины. Она составила 9 тыс. 794 рубля, что выше установленной величины на 2021 год на 512 рублей.

В результате пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигают данной величины, будут получать социальную доплату к пенсии. Источником финансирования этой доплаты будет федеральный бюджет.

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В Челябинской области увеличили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год

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Теги: прожиточный минимум, пенсионер, ЗСО, депутат,



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