Депутаты прекратили полномочия члена челябинского облизбиркома Алексея Малофеева

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области освободили Алексея Малофеева от обязанностей члены избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. Соответствующее решение было принято на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Малофеев был назначен членом избирательной комиссии области в октябре 2017 года.

25 ноября он подал заявление о сложении полномочий.

Депутаты ЗСО освободили Малофеева от обязанностей члена избирательной комиссии области с правом решающего голоса.

Напомним, до назначения членом облизбиркома Малофеев десять месяцев был руководителем Челябинского регионального исполкома "Единой России".