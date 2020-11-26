26 Ноября 2020
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защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Куйвашев вручил государственные награды врачам екатеринбургских больниц

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды врачам екатеринбургских больниц.
 
Почетные грамоты Президента России вручены заместителю главного врача по инфекционной службе Городской клинической больницы №40 Наталии Бацкалевич, заведующему отделением, анестезиологу-реаниматологу Дмитрию Бельскому, главному врачу Центральной городской клинической больницы №24 Алексею Малинкину, главному врачу Центральной городской больницы №3 Антону Старкову.

"Хочу сегодня отметить главных героев этого непростого во всех смыслах года – наших медицинских работников. Я поздравляю вас и в вашем лице хочу поблагодарить всех наших врачей, фельдшеров, медсестер и весь медперсонал за терпение, мужество и стойкость, за тяжелый самоотверженный труд и несгибаемую волю к победе в борьбе за жизнь и здоровье свердловчан", — сказал Евгений Куйвашев.

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Куйвашев вручил государственные награды врачам екатеринбургских больниц

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Теги: евгений куйвашев, награда, врач



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